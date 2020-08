440 barn i Harstad har lest seg gjennom sommeren

nyheter

Sommerles er snart ferdig for i år.

Sammen med over 124 000 barn i resten av landet har barna i Harstad lest seg gjennom sommeren. Det er tredje året at Harstad bibliotek arrangerer Sommerles, og så langt i år har deltakere i Harstad lest 517 869 sider fordelt på 4505 bøker, skriver barne- og ungdomsbibliotekar Anneli Claussen Tandy i en pressemelding.

Målgruppen for lesekampanjen er elever fra 1. – 7. trinn i barneskolen, og målet er å motivere barna til å lese så mye de bare orker i løpet av en lang sommerferie. Sommerles er en digital lesekampanje på nettsiden sommerles.no. Barna lager seg en profil, registrerer alt de leser mellom 1. juni og 31. august og får XP (poeng) for hver leste side.

Etterhvert gjør de seg fortjent til digitale troféer, I tillegg til fysiske premier som kan hentes på biblioteket. Sommerles er utviklet av Vestfold og Telemark fylkesbibliotek og Snuti AS. I 2020 ledes kampanjen av Viken fylkesbibliotek.

Vanligvis avsluttes Sommerles med en avslutningsfest på biblioteket, men dette lar seg vanskelig gjøre i år på grunn av Covid-19. I stedet vil Harstad bibliotek trekke lodd blant deltakerne, der vinnerne kan hente hver sin premie og laminerte diplom på biblioteket. Trekningen vil skje på selveste Nasjonal bibliotekdag den 1. september.