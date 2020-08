Sjeldent mye tverrpolitisk støtte til Jostein Rasmussen

nyheter

Rasmussen har over mange år vært en uredd politiker som aldri har gått av veien for å stille kritiske spørsmål eller rette krass kritikk mot administrasjonen eller areal- og byggesakstjenesten. Også under onsdagens møte var Rasmussen kritisk til deler av saksfremlegget som han mente inneholdt direkte feil opplysninger.

– I planen står det at områder man ønsker regulert til naust eller fritidsboliger består av 70 gravrøyser. Dette er feil. I bygdeboka for Grøtavær står det at antallet er 40. Her må det foretas en oppgang. Man må vite, ikke bare tro, om hva som er korrekt, påpekte Rasmussen.