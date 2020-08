Vil ha 238 millioner for å oppgradere Ibestadtunnelen

nyheter

BMO Tunnelsikring vil oppgradere tunnelen for 210,954 millioner, Implenia Norge for 216,497 og Kraftmontasje for 238.295, skriver veier24.no

Tunnelen er en del av fylkesvei 848 og binder sammen øyene Andørja og Rolla. Oppgraderingen innebærer sikkerhets- og overvåkingssystemer med direkte oppkobling til Vegtrafikksentralen i Mosjøen, skriver nettstedet.

Strekningen mellom Mjøsundbrua og Ibestadtunnelen kan i kortere perioder bli stengt på grunn av kolonnekjøring med ledebil seks ganger i døgnet i perioden.

Startdato er i utgangspunktet satt til 22. oktober i år.