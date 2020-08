nyheter

– For oss som for en rekke andre næringer var mars og april ille med tanke på tapt omsetning. Nærmest over natta sluttet hjulene å rulle på våre biler, og omsetningen sank med om lag 90 prosent.

– Men så åpnet skolene og sykehuset tok igjen mot pasienter, noe som betydde noe mer kjøring for oss i mai og juni. Likevel hadde vi rundt 40 prosent mindre omsetning i disse to månedene sammenlignet med fjoråret, forteller Finn Håker, som er daglig leder ved Harstad Taxi.