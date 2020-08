VG: Lege mistenkte skigpslege Terje Erlid for å holde igjen informasjon

nyheter

En lege ved Tromsø legevakt mistenkte skipslegen på MS "Roald Amundsen" for å holde igjen informasjo, fremkommer det i en e-post sendt fra Tromsø legevakt til Fylkesmannen i Troms og Finnmark 3. august, ifølge VG.

Nylig ble det kjent at Fylkesmannen oppretter tilsynssak to av skipslegene etter hurtigruteskandalen i der 71 personer fikk påvist koronasmitte etter to seilas med "Roald Amundsen".

Ifølge legen skal Terje Erlid ha informert Tromsø legevakt 30. juli om fire syke pasienter som var blitt syke, dagen før skipet la til kai i Tromsø, og to dager etter at Hurtigruten ble varslet om mulig smitte om bord på forrige seilas.

I e-posten skriver legen at Erlid informerte om at to pasienter i mannskapet skulle sendes direkte til Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN). To andre syke "måtte bli sjekket på legevakten for korona".

«Pas (pasienten, red.anm.) hadde utviklet feber og jeg spurte derfor om han mistenkte korona og på dette svarte han nei», skriver legevakten, ifølge VG.

I ettertid forteller legen at han har mistenkt legen for å holde igjen informasjon.

Terje Erlid sier seg ikke enig i kritikken.

– Legen opplever at han har vært så åpen som han kan være og ikke holdt noe tilbake. Han samarbeider med politiet og i granskingen som pågår. Videre vil han være transparent overfor tilsynsmyndighetene, står det fra Erlids advokat Anders Schrøder Amundsen i en SMS til VG.