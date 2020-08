nyheter

William Kleming (16) og Sofie Sæter (15) fra Harstad ungdomsråd var til stede i Nordic Hall for å høre mer om kommunen og næringslivets planer om å satse mer på unge i regionen.

– Jeg er imponert over alt de har fått til, og alle prosjektene de har planer om å utføre fremover, sa Kleming etter at kommunen, Festspillene og fylkesrådet hadde presentert sine planer for ungsatsing.