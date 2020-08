Må flytte paradekonserten innendørs

nyheter

Vanligvis arrangeres konserten et par uker på våren og er par uker på høsten. Denne uken vil konserten foregå på Harstad kulturhus.

– I den tiden vi er inne i lar det seg ikke gjøre på «gamlemåten». For at alle smittevernregler best skal kunne overholdes legges ukens paradekonsert inn i Harstad kulturhus, skriver Hærens musikkorps i en pressemelding.

Konserten er fortsatt gratis for publikum, slik den ville vært i Generalhagen.

– Konserten varer i 40 minutter. Programmet er lett og ledig med dansen som et gjennomgående tema.

Denne gangen har korpset invitert Kai Grinde Myrann til å dirigere. Han har på rekordtid etablert seg som en av sin generasjons mest talentfulle dirigenter, og har gjestet korpset en gang tidligere, ifølge pressemeldingen.

Konsertens konferansier er stabssersjant Steinar Døvle.