Dropper bøssebærerne: TV-aksjonen blir digital

Dette som følge av koronasituasjonen, da NRK ikke ønsker at bøssebærere skal samle inn penger ved å gå fysisk fra før til dør. Likevel vil det være mulig for alle å støtte årets aksjon via digitale løsninger.

18. oktober er datoen for årets TV-aksjon, som skal samle inn penger til WWF for å bekjempe plast i havet.

– Vi står i en ekstraordinær situasjon som krever ekstraordinære tiltak. TV-aksjonen kalles verdens største dugnad og har samlet inn mer enn ni milliarder kroner siden oppstarten i 1974. Nå er det i tillegg en annen dugnad vi alle må stille opp på, og det betyr at det ikke vil bli gjennomført en dør-til-dør-bøsseaksjon i år, sier kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen i NRK i en pressemelding.

Han slår fast at TV-aksjonen fortsatt er en av høstens viktigste satsinger i NRK.

Lokalt engasjement helt sentralt

Leder for TV-aksjonen, Vibecke Østby, understreker at det gode møtet i døra, som bøssetradisjonen representerer, gjenopptas så snart situasjonen tillater det. Forhåpentligvis blir det allerede neste år.

– Dette er et annerledes-år, og vi trenger alle gode krefter lokalt og nasjonalt for at vi også i år kan gjennomføre en fantastisk aksjon, selv uten å gå fysisk med bøsse. Jeg er utrolig stolt av alle frivillige, ildsjeler, samarbeidspartnere i næringslivet og i organisasjonslivet som står sammen med oss og legger til rette for gode løsninger også digitalt. Uten dem hadde det ikke vært noen TV-aksjon, sier Østby.

Dugnad i dobbel forstand

WWF er mottaker av årets TV-aksjon, som skal gå til å bekjempe plast i havet. Aksjonen har fått navnet «Et hav av muligheter». Ved å skape gode avfallsløsninger i Sørøst-Asia, der problemet med plastforsøpling til havet er størst, vil årets TV-aksjon utgjøre en viktig forskjell for å ta vare på verdenshavene.

– Det er viktig for oss at vi som mottaker av årets TV-aksjon, også er med på den største dugnaden som pågår akkurat nå, nemlig den å hindre spredning av smitte. Dette har vært et år der mye må løses på andre måter enn vi er vant til, og en digital bøsseaksjon byr på mange spennende muligheter som vi ser frem til å teste ut. Ikke minst er det veldig engasjerende å se alle de positive tilbakemeldingene vi får fra alle som vil stille opp i kampen mot plast i havet, sier generalsekretær Karoline Andaur i WWF.