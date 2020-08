15 trafikkdrepte elger i Harstad siden i fjor: Nå skal 100 til skytes

nyheter

Ikke siden elgene invaderte Sandsøy i 2013, er det gitt flere fellingstillatelser. Den høsten ble det skutt 101 dyr, halvparten av disse var på Sandsøy.

Mange kyr skal felles

– De siste årene er det skutt for få produktive elgkyr. Fra neste jaktår skal minimum 20 prosent eldre kyr felles, hvis politikerne er enige. Det vil redusere elgstammen, sier landbruksveiler og elgvaldansvarlig Per Eldar Karlsen i Harstad kommune. Målsettingen for elgforvaltningen skal behandles i kommunestyret 3. september.