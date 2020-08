- Vi må ikke slutte å drømme!

nyheter

Denne sommeren ga jeg meg selv en dag på Hurtigruta, etappen fra Harstad til Stamsund. Jeg stod på dekk da vi ålte oss gjennom Risøyrenna med stakene ganske tett. Raftsundet og Møysalen lå badet i sol, det samme gjaldt Trollfjorden. Det som gjør mest inntrykk på meg er å komme så tett innpå det gamle, sprukne berget i fjellsidene på begge sider. I tillegg synes jeg det er et mirakel at det er mulig for den svære båten å snu inne i så trange fjordarmer. Jeg hørte medreisende snakke om Trollfjordslaget. De hadde sikkert lest Johan Bojer de også. Tanken ble umulig og kontrastfylt: En stille, vakker fjord nå, en grådighetens krigsskueplass da. De store mot de små, damperne mot kystfiskerne i åpne båter. Noen hadde makt og kontroll. De andre hadde drømmer om rettferdig fordeling.

Vi lever fortsatt av fiske som næring, på den ene eller den andre måten. Få sommeraktiviteter er så populære som fisketur med farfar. Da barnebarna var små, var det en regel som gjaldt for turene med den lille sjekta: Ikke løfte rompa fra tofta!! Det gikk alltid bra. Det er en større utfordring å spise fisken. Stekt går til nød an. Helst frityrstekt. Ja, hva gjør vi ikke for disse elskede små som er her noen uker mens sola vandrer på toppene og ingen vil legge seg…

Det var blitt høst da jeg hadde min seilas med hurtigruta. Selv om sola var oppe, var det nordavind og kaldt. Folk holdt avstand, men stemningen var god. Jeg hadde med meg bok i tilfelle det skulle bli kjedelig. Jeg leste nok tre linjer – i Jan Guillous roman «De som dreper drømmer, sover ikke» En av de medreisende leste samme boka. Vi ble raskt på nikk.

Jeg tenker en del på den tittelen. Hvem dreper drømmer? Hvem er det som glir rundt som mørke skygger uten å ha blund på øyet bare for å ødelegge? Er det virkelig noen som har så sterk ødeleggelsestrang ? Mange unge har nok blitt møtt med bedrevitende voksne som «poffer» av ideene deres. Eller et eksempel fra arbeidsplassen der nye kommer med friske ideer og blir møtt med: Det har vi prøvd før! Jeg får tanker om den gamle Prøysenvisa : «Du skal få en dag i mårå» Der var det en liten håpefull som ville tegne en stort bilde av Babylon.Kanskje visste han ikke en gang hva Babylon var, men syntes det hørtes så flott ut… Læreren mente han bare ville ødelegge arket. En drøm ble drept. Det er en hårfin balansegang mellom å drepe en drøm og å vise til rette.

Det slår meg hvor mange forfattere som har skrevet dikt og viser om drømmer. Det kan handle om kjærlighet. Om Fred og frihet. Om bedre kår for neste generasjon. Om å høre til. Det er smertefullt når drømmer går i knas. Likevel påstår jeg at det er en smerte vi må tåle. For vi må ikke slutte å drømme. Da vinner drømme-dreperne! Vi må velge en annen strategi…

Da våre barn var små, hadde vi en bok om Josef. Datteren vår kunne ikke uttale navnet, så boka het Jofes. Jofes(Josef) var en drømmer og en seer. Han var litt annerledes, og derfor ble noen veldig glad i ham og andre ble misunnelige. Brødrene hans solgte han som slave. De ville ikke bare drepe drømmen, men drømmeren. Josef ble berget. Og nettopp denne sære evnen hans ble redningen. Han ble kongelig drømmetyder og berget landet fra katastrofer. For kongen var også en drømmer, men han skjønte ikke hva han drømte. I stedet for å «poffe» og ironisere over drømmene, hentet stabssjefen Josef, som da var fange. Josef løftet drømmen fram, prøvde å se hva den kunne brukes til. Var det noe der nede i kongens underbevissthet som varslet noe?

Det er mange meninger om drømmenes betydning. Jung var psykoanalytiker. Han har utviklet lange lister over drømmesymboler, og hva de kan bety. For mange har dette vært viktige nøkler til å skjønne hva som foregår på innersida når følelsene koker og livet er uforståelig.

Det samfunn som ikke lenger har drømmere, dør. Når vi blir overmette og ikke orker å ta inn over oss at det faktisk ikke råder optimale livsvilkår alle steder, da er det at drømmene dør. Da er jeg redd vi har drept drømmene selv. Det er mulig.

På Hurtigruta i langsom seilas langs et landskap som bare er der- med sine skrukkete klipper der ett og annet hus har klemt seg inn, ja, da er det faktisk mulig å legge bort boka om de som dreper drømmer – og å komme i kontakt med sine egne. Anbefales!