- Deilig å komme så nært naturen fra kajakken

Padledagen for barna ble arrangert som et samarbeid mellom Harstad Padleklubb og Barnas Turlag, i Kanebogenfjæra. Vi traff på to foreldre, Hans Jørgen Nilsen og Line Lindfjeld Nilsen, som tok turen sammen med datteren Martine.

- Vi voksne har prøvd padling litt selv og synes det er kjekt. Det er andre gang Martine prøver padling. Det er en god følelse og være ute i naturen på denne måten, sier Hans Jørgen.Line er enig.- Du kommer liksom så nært naturen når du er i kajakk, på en helt unik måte. Det er spennende og jeg synes det er fint å være her, og det er fint vær, sier Line.