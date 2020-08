Arctic Race of Norway-sjefen kastet glass over sykkelritt

nyheter

I helgen var Dybdal i Steinkjer og syklet rittet Gran Fondo Strade Statskog. Et sykkelritt på 100 kilometer mellom Steinkjer og Namsos.

Tok med seg statsministeren til stedet hvor det startet Knut-Eirik Dybdal og Arctic Race tok med seg statsministeren til Engenes lørdag kveld - for å vise henne hvor det hele startet.

- Jeg ville sykle dette forholdsvis nye rittet siden dette er et arrangementet som vi har bidratt med vår kompetanse. Det er fjerde gangen det arrangeres og er blitt veldig populært, han.

Rittet ble første gang arrangert i 2017. Løpet er et landsveis- og tur-ritt Det går på asfalt, 55 kilometer, og 45 kilometer på grus. Du sykler også langs en nedlagt jernbanelinje og to tuneller. Du må ha med utstyr for å tåle punkteringer og mindre reparasjoner. De har et tak på 200 deltakere og hvert år har det vært fullbooket.

- Det var utrolig morsomt å være med å sykle i så variert og nytt terreng, sier Dybdal.

Arctic Race låner ut ladestasjoner: Knut-Eirik vil hjelpe eventyrer Cecilie fram i Nord-Norge i sommer Arctic Race of Norway er utsatt i ett år. Sykkelrittets mobile ladestasjoner for elbiler skal i stede komme turistene til gode.

Han hadde tatt med seg Gunn-Rita Dahle Flesjå, som er ambassadør i Arctic Race of Norway.

- Vi syklet sammen med sju jenter fra Steinkjer sykkelklubb.

I august hadde han med seg Arctic Race of Norway-ambassadørene, Thor Hushovd og Gunn-Rita Dahle Flesjå, til denne regionen og laget reklameinnslag til neste års ritt.





Vinner i herreklassen ble Gisle Holberg i herreklassen og Margunn Andersen i kvinneklassen. begge fra Skogn. Det er også egen klasse for barn.