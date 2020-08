Oppdraget er utført!

At skolepatruljen ikke har vært involvert i ulykker, er et poeng når historien skal skrives.

De velkjente varselflaggene, vestene og annet materiell tilbys ikke lenger på organisasjonens nettsider. Og begrunnelsen er konsis: Vår mening er at barn ikke skal ta ansvar for trafikksikkerheten til andre barn, sier opplæringssjef Ragnhild Meisfjord til Aftenposten. At patruljen er utsatt for trafikkforurensning, er et tilleggsmoment. Fra Trygg Trafikks side dreier det seg om en anbefaling, med adresse til alle landets skoler. Men når anbefalingen kommer fra en så tung aktør, med spisskompetanse på sitt fagfelt, er nok prosessen i gang allerede.

Det er en tid for alt, heter det seg. Et nær 70 år gammelt tiltak kan ha hatt sin berettigelse i tidligere tiår uten at det dermed bør gis evig liv. Trafikken er mangedoblet og trafikkbildet er på mange måter blitt mer komplisert. Og argumentet som gjelder barns ansvar for barn har vært fremme ved flere anledninger i årenes løp. Gjennom alle disse årene skal det imidlertid ikke være registrert alvorlige ulykker som kan knyttes til skolepatruljens virksomhet. Patruljemedlemmer som føler ansvar for en ulykke, og i verste fall faktisk har det, er noe av en skrekkvisjon.

At Trygg Trafikks utspill ikke springer ut av en enkelthendelse, er jo på alle måter en fordel, også med tanke på en diskusjon om avviklingen, der det måtte være aktuelt. En bedre bagrunn for diskusjonen er den trafikkopplæringen det er lagt opp til gjennom Kunnskapsløftet og lokal oppfølging av prosjektet med såkalte hjertesoner rundt skolene. Det generasjonene med skolepatruljer har fått med seg av kunnskap og holdninger må formidles til alle elever, i oppdatert versjon.

Når får hver skole som har praktisert patruljeordningen vurdere om og hvilket tempo avviklingen som gjennomføres, ut fra lokale forhold og erfaringer. At skolepatruljen ikke har vært involvert i ulykker, er et poeng når historien skal skrives. Men hva patruljen kan ha avverget av ulykker, lar seg jo ikke måle. Uansett dokumentasjon fortjener de en honnør, generasjonene av barn som har stått på post med flagg og refleksvest. Så på tampen av skolepatruljen som en landsdekkende ordning: Oppdraget utført!