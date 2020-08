Her kommer det nytt asfaltdekke

nyheter

Ifølge byggeleder Kåre Nygård i Statens vegvesen vil arbeidene med å legge nytt dekke på denne strekningen starte i løpet av de neste to-tre ukene. – Vi kjenner til at asfaltdekke på denne strekningen stedvis er temmelig nedslitt, noe som kan skape farlige situasjoner og vanskelige kjøreforhold ved regnvær. Sist det ble lagt nytt dekke her var i 2017, nå må det tas på nytt, noe som var planlagt på årets asfaltprogram. Tidligere i år har vi lagt nytt dekke på flere riks- og fylkesveier, men dette blir den siste strekningen som vi har ansvaret for i Harstad som får nytt dekke i år, sier Nygård.