– Vi gjør gjerne dette til neste år også

Nå har de rigget ned for i år, men ifølge Roger Uttakleiv hos Gois har årets satsing gitt mersmak.

– Alle gode tilbakemeldinger vi har fått, både fra tilreisende og byens egne innbyggere, styrker oss i troen på at dette tilbudet er noe de som besøker sentrum har satt pris på. Vi etablerte dette tilbudet i hui og hast og ser i ettertid at vi kanskje kunne hatt litt lengre tid på oss til å forberede oss bedre. Jeg er ikke uenig i de som kritiserte inngjerdingen, men det var det vi fikk til på kort varsel. Faktum er at vi var nødt til å gjerde inn området dersom vi skulle få skjenkebevilling for øl og vin, sier Uttakleiv og legger til: