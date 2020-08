Sjikane og trusler er det siste vi trenger

nyheter

I løpet av tre dager ble antall koronatilfeller i Harstad doblet. Det siste vi trenger nå er klappjakt og stigmatisering i sosiale medier.

Siden lørdag har seks personer bosatt i Harstad testet positivt for covid-19, og det blir helt sikkert flere. Smittesporingen knyttet til disse seks personene avdekker nemlig et stort nettverk som midt på dagen tirsdag omfattet nærmere 100 såkalte nærkontakter. Det vil si personer som i mer enn 15 minutter har vært nærmere enn to meter fra dem som er bekreftet smittet. Da ligger det i kortene at vi med stor sannsynlighet står overfor en alvorlig oppblomstring som harstadsamfunnet hittil har vært forskånet for.

Men det er ikke bare viruset som sprer seg. Ryktespredningen på sosiale medier har tatt helt av, og på Facebook, Instagram og i Snapchat-grupper har personvernet trange kår, for å si det forsiktig. Harstad Tidende er kjent med at nærkontakter av smittede har vært utsatt for sjikane og trusler. Det er ikke bare trist. Det er ekstremt skadelig i den livsviktige kampen mot en felles fiende. Klappjakt og sjikanering er det siste harstadsamfunnet trenger akkurat nå.

Risikoen vi løper med en slik aktivitet, er nemlig at folk ikke tør teste seg. Dette kan få skjebnesvangre følger, og det er lett å forstå at dette er kommuneoverlegens store bekymring – en bekymring vi alle skal la synke innover oss. Her har vi alle et ansvar.

Vi kan ha våre sterke meninger om at folk har reist utenlands i sommer, men all den tid reisen har gått til «grønne» land er det faktisk ikke grunn til å dømme den hardere enn sommerferien i hovedstaden. Kanskje tvert imot, slik utviklingen i Oslo har vært på sensommeren. Men når det er sagt, bør vi heretter lytte til den sterke anbefalingen om ikke å gjennomføre utenlandsreiser.

Vi liker å omtale kampen mot korona som en dugnad. Hets og trusler på sosiale medier er ikke en del av dugnadsbegrepet.