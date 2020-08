Innfører nye smittevernstiltak for oppkjøring

nyheter

Alle landets trafikkstasjoner innfører nå nivåbaserte smitteverntiltak i forbindelse med oppkjøringer, ifølge en pressemelding fra Statens vegvesen. Dette for å ivareta smittevernet til ansatte og elever.

Disse tiltakene kan gjelde førerkortklasser, geografiske områder og trafikkstasjoner. Tiltakene vil bli oppdatert i tråd med den lokale smittesituasjonen.

Alle landets trafikkstasjoner har per nå gult nivå, med unntak av Mysen- og Kongsberg trafikkstasjoner.

Dette er de fire ulike nivåene:

Grønt nivå:

• Ingen særskilte smitteverntiltak.





Gult nivå – ordinære smitteverntiltak:

• Godt renhold av kjøretøyer før og etter prøve.

• God håndhygiene.

• Kun kandidater og sensor i kjøretøyet under prøven.

• Klargjøring og oppsummering tilpasses.

• Sensor og kandidat kan benytte munnbind dersom vedkommende selv ønsker det.





Oransje nivå – utvidede smitteverntiltak:

• Kandidat og sensor benytter munnbind under prøven.

• Det anmodes om at det kun er kandidater fra lokalområder som får avlegge prøve. Det kan bli innført begrensning hvis situasjonen tilsier det.

• Ambulering av sensorer begrenses så langt det er mulig.





Rødt nivå:

• Praktiske førerprøver gjennomføres ikke.

Det vil bli differensiert mellom grupper av førerkortklasser. En hensiktsmessig deling er motorsykkel, tunge (over 3500 kg), traktor og B/BE.

Det kan for eksempel være aktuelt at det er grønt nivå for en eller flere av disse gruppene, mens det er gult for en annen gruppe.