– Kan bli en utrolig god filmhøst

Hokland legger ikke skjul på at kinoåret 2020 nok sannsynligvis vil gå over i historien som et "annus horribilis", både økonomisk og publikumsmessig. Likevel tror hun de mange kvalitetsfilmene om har premiere utover høsten kan lokke riktig mange tilbake for å nyte gode filmeopplevelser fra kinosalsetet.

– Endelig begynner datoene for de fleste premierefilmene å bli satt, etter at en rekke av de største filmene har fått utsatt premieren flere ganger. Allerede 28. august slippes "Tenet" på landets kino, en actionfilm det stilles store forventninger til skal bli en av høstens store kassasuksesser, sier Hokland.

Morsom komedie

Men "Tenet" er bare en av mange utenlandske filmer som blir å se på kinolerretet denne høsten.

– Mange vil sikkert glede seg over filmatiseringen av Charles Dickens "David Copperfield", som er en morsom komedie som nok vil fenge et stort publikum. For de som liker katastrofefilmer bør sette av tid til å få med seg "Greenland", en film om en komet som nærmer seg jorden og hvordan vi mennesker kan unngå katastrofen, forteller Hokland.

Sterk film om Holocaust

Hun er ikke minst spent på mottakelsen av de mange norske premierefilmene som lanseres de neste månedene.

– Totalt er det hele 13 norske filmer som har premiere frem mot jul. Flere av disse har potensial til å kunne bli store publikumsfilmer. Da tenker jeg først og fremst på "Dianas Bryllup", "Den største forbrytelsen" og "Knutsen og Ludvigsen 2". Sistnevnte først og fremst rettet mot barna, som satte stor pris på den første filmen, der latteren ofte runget gjennom kinosalen. "Den største forbrytelsen" er en sterk film om Holocaust i Norge som ganske sikkert vil bli lagt merke til, sier kinosjef Hokland.

Trygg aktivitet å gå på kino

Hun oppfordrer på det sterkeste de mange som er interessert i å se film på kino om ikke å frykte faren for koronasmitte ved et kinobesøk.

– Vi praktiserer fortsatt to seter mellom hver publikummer, med mindre de tilhører samme husstand. Det betyr at vi har kapasitet til å ta i mot rundt 130 personer i sal 1. Kiosken er åpen som vanlig, men kun inntil ti personer slippes inn samtidig. Ellers har vi spriting ved inngangen og i foajeen, vi spriter bord, gelendre og alle dører etter hver forestilling. Det skal være en trygg aktivitet å gå på kino, sier Helene Hokland.