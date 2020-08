Utsetter Humorfestivalen til 2021: – Det blir verdt å vente på

nyheter

Ifølge styreleder Sigrid Ina Simonsen var en oppheving av en-metersregelen avgjørende for å skape den atmosfæren de ønsket.

– Planen var å kjøre festivalen i september dersom en-metersregelen forsvant innen da. Det gjorde den ikke, og derfor sikter vi oss inn mot første helga i juni til neste år i stedet, sier hun.

Humorfestivalen mottar støtte fra Samfunnsløftet: – Vi er veldig gira på å utvikle festivalen Harstad Standupfestival har inngått en to år lang avtale med SpareBank 1 Nord-Norge. Nå skal de utvikle prosjektet sammen.

Den ekstra tiden skal arrangørene på å utvide konseptet og gjøre festivalen enda bedre.

– Vi jobber med mange spennende konsepter som kan bli en del av et enda større arrangement til neste år. Vi er veldig utålmodige med å komme i gang, men vi ønsker at når vi først kjører på skal det være et skikkelig bra opplegg, og at publikum får en fin opplevelse, sier Simonsen.

Derfor mener hun og resten av arrangørene at det gir festivalen et større potensiale med å vente til neste år.

Ny festival til Harstad: – Når vi får klarsignal, kjører vi på Harstads nye humorfestival kan arrangeres for første gang i september. Fredag ble det klart at de har knyttet til seg fem sponsorer, inkludert hovedsponsor Harstad Tidende.

– Vi skulle gjerne hatt festivalen nå, men under omstendighetene er det en bedre mulighet å ta det til våren. Det skal være en god og lett stemning under festivalen, noe som kanskje blir enklere med færre restriksjoner.

– Med mange spennende planer på blokka lover vi at dette blir det verdt å vente på, avslutter Simonsen.