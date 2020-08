Bærplukking skaper strid – dette er reglene

nyheter

I Nord-Norge er vi så heldige å ha god tilgang på de bærene, og i år skal visstnok være en god sesong for multene. De trives best dersom vinteren er snøfull og våren kommer sent, noe som har vært tilfelle for Harstad og store deler av Nord-Norge i år.

Forbudt i multebærland

I Nordland, Troms og Finnmark gjelder egne regler for multeplukking. Stort sett kan man plukke det man vil, men det er for eksempel forbudt å plukke multer dersom grunneier har satt opp skilt om det, ifølge Fylkesmannen. Slike områder kalles «multebærland».