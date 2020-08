– Stort behov for prester

nyheter

Nylig sluttet Stian Holtskog som sokneprest i Harstad kirke, mens sokneprest Peter Wilhelmsson i Sandtorg kirke valgte å flytte til Svolvær og prestestilling i Vågan kommune. Dermed måtte to nye stillinger lyses ut. Kapellan Hanne Punsvik tar over etter Holtskog, men hennes etterfølger som kapellan må erstattes. Søknadsfristen for disse stillingene går ut nå i august. Hans Jørgen Nilsen sier han venter i spenning på hvem som blir hans nye kolleger.

– Utdannes langt færre prester

– Det er vi alle spente på. Det som imidlertid er et faktum er at det i dag utdannes langt færre prester en tidligere. Behovet for prester er stort, både i Harstad og i Nord- Norge. Det merker vi spesielt godt på søknadsmassen som ikke er i nærheten av det samme antallet som tidligere, sier Nilsen som har vært prest i Harstad i ti år.