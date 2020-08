nyheter

Mariette Verhage med hunden Pepsi og Ståle Knutsen med hunden Oscar har i tre år jobbet for å bli godkjent som redningshunder og hundeførere. Endelig har de nådd målet, noe eierne er svært fornøyde med.

– Det er veldig stor stas både for oss og hundene. Vi er veldig stolte, og spesielt takknemlig for all hjelpen vi har fått fra hele laget i Harstad og organisasjonen generelt, sier Knutsen.