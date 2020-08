Nå må vi høre etter!

nyheter

Nei, vi har ikke fått noen smitteoppblomstring i Harstad. Men sannsynligvis er det bare et tidsspørsmål før vi får et nytt koronatilfelle, og det klokeste vi kan gjøre er å lytte til oppfordringen fra ordfører Kari-Anne Opsal.

I et intervju med Harstad Tidende ber hun kommunens innbyggere innstendig om å ta smittevernreglene på høyeste alvor. Og hun må bli hørt, for det er helt rett at vi nå står overfor kritiske uker. Ferieavslutning, skolestart og en generell oppstart av samfunnet, kan vise seg å bli en farlig kombinasjon dersom vi ikke tar de nødvendige forholdsregler.

Korona-oppblomstringen vi nå ser, har vært varslet i lang tid. I så måte har det vært urovekkende å se at mange har praktisert fest- og strandliv som om pandemien ikke eksisterte. At enkelte tillot seg å slippe jubelen løs for endelig å kunne dra utenlands var illevarslende, og vi deler ordførerens kritiske holdning til at grensene mot enkelte land ble åpnet. Det er blant annet dette løsslippet vi må betale prisen for i ukene fremover.

Spesielt ille har det vært lenger sør i landet, men det hersker ingen tvil om at garden har vært senket betydelig også i harstadregionen. Koronaskandalen med Hurtigruten i hovedrollen har imidlertid blitt en øyeåpner, og den viser i hele sin bredde konsekvensene av å gi blaffen i smittevern.

I Indre Østfold er situasjonen så alvorlig at barnehager og SFO er stengt, og beboere på sykehjem får ikke lenger ta imot besøk. Det kan raskt bli situasjonen her også hvis vi ikke tar oss selv i nakken. Og vi har fremdeles friskt i minne hvilken alvorlig inngripen det var i våre liv.

Hold avstand og vask hendene, har vært oppfordringen i lange tider. Det gjelder i høyeste grad fremdeles. Nei, vi har ikke smitte i Harstad, men sannsynligvis er det bare et tidsspørsmål før vi får det. Men risikoen reduseres betydelig hvis vi alle går helhjertet inn i den helsedugnaden som ordføreren oppfordrer til.