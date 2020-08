Hærmusikken avrunder sommeren

nyheter

Det skjer med en utekonsert på Rikard Kaarbøs plass, midt i Harstad sentrum. Samtidig markerer korpset høstens inntreden.

Programmet blir festsemt, melder korpset. Konserten åpner med Aaron Coplands «Fanfare For The Common Man», som en hyllest til alle hardtarbeidende i koronatiden. Det blir kjent stoff fra blant annet Grieg, Sjostakovitsj og Lumbye. Tull og tøys blir det også.

Kveldens programvert er Ronny Fyhn Hansen, kjent for mange fra Stand-Up Harstad-scenen og sin blogg Iskanten. Ronny sier selv at han har en overutviklet kommentartrang gjerne med humoristiske vendinger. Nå hiver han seg, eller kanskje korpset, ut på dypt vann med å kommentere et klassisk blåseorkester og et klassisk program.

Dirigent Aage Richard Meyer er en av landets unge lovende. Fra januar i år har han jobbet som assistentdirigent i Bergen Filharmoniske Orkester samtidig som han sluttfører sin mastergrad ved Universitetet i Stavanger under Peter Szilvay, Jukka Iisakilla og Bjarte Engeset. Han har dirigert flere av de kjente symfoniorkestrene og militærkorpsene.

Korpset setter sin lit til værgudene, slik at opplevelsen ute denne lørdagskvelden blir på sitt beste. Skulle det mot formodning bli for tøft, flytter konserten inn i Harstad kino.

I vår ble digitale konserter anvendt i stor skala, men i høst forbereder Hærmusikken seg på å møte

publikum live. Høsten byr på innendørs paradekonsert i slutten av august, og julekonsertturneen Swinging Christmas i slutten av november. Hele programmet legges fortløpende ut på Forsvarets hjemmesider.