– Må få et klart svar

– Hvis regjeringen forholder seg til bompengeforliket, er det ikke grunnlag for å gi tilleggsbevilgning til et prosjekt som er sprukket med en milliard kroner. Uansett må kommunen, dersom de er lovet det, få et svar, skjære gjennom og gjøre ferdig de prosjektene som skal gjøres ferdig, sier Stene.

Hans parti har kjempet hardt for å hindre at bilistene skal betale for det han har karakterisert som katastrofal styring av prosjektet. Han viser også til at Harstadpakken er porteføljestyrt, og at det dermed må kuttes i andre prosjekter når pengekassen er tom.