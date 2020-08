nyheter

Da to faste stillinger som politibetjent på politioperativ seksjon ble lyst ut i Harstad, strømmet søknadene inn. Søknadsfristen går ut mandag klokken 23.59, og til nå har over 260 personer søkt på de to stillingene ved Harstad politistasjon.

Det gleder leder for politiets patruljeseksjon i Harstad, Oddmund Nilsen og politistasjonssjef Frank Sletten