Ville forsikringshistorier fra virkeligheten

Forventningene til hva som dekkes av reiseforsikringen er store. Spesielt om sommeren hvor mange nordmenn ferierer.

– Selv om de fleste i år ferierer i Norge, kan alt skje, sier Arne Voll, kommunikasjonssjef i Gjensidige, i en pressemelding.

Han har opplevd litt av hvert når det kommer til nordmenn som vil ha penger tilbake på forsikringen. En gjenganger er at kundene bestiller tur med feil ut- eller hjemreisedato, og at hotellet ligger for langt unna stranda eller mangler basseng.

– I tillegg er det hver sommer noen som prøver å få dekket skjønnhetsoperasjoner etter å ha «gått på trynet» og skadet seg. Ofte er det drømmen om en penere nese eller større bryster som lokker, sier Voll.

Her er noen av Gjensidiges beste forsikringshistorier