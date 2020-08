Gjør Harstad vakker igjen!

Vi er vel ikke en fraflyttet by, er vi vel? Noen steder er det så ille at man faktisk kan lure på det.

Som vanlig vil jeg skrive om litt av hvert, og siden jeg er kjent for å skyte ufiltrert rett fra hofta, kan jeg like godt gjøre det med en gang når jeg er inne på han fjompen. Og det tenker jeg å gjøre på dialekt fordi det er mer svong over det enn på bokmål.Klar?

-Førr en førrbainna usympatisk sosemikkel den fyrn der borte e. Æ fatte ikkje korsn det e mulig at en person fra dag en kan besudle det ærefulle værvet så tell de grader. Og det e det jo ingen andre som førstår nåkka av heller, ja selv innen hans egne rekker vrenger de seg så snart han åpner munnen eller twitrer.- Det va nu egentlig ganske moderat tell nord norsk kjeftamang å være. Ikkje så mye skyting fra hofta, men meir en smak av «rødfis». Så det må være innaførr selv for fansen.