Vi følger toppoppgjøret Stabæk-Medkila:

nyheter

Medkila stiler med følgende lag: Hanne Larsen, Kim Dolstra, Liv-Solveig Miklegard, Mette Skau, Rachel Hignett, Andrea Pålsdatter Hunstad, Sara Berntsen, Lotte Fossem, Ida Fossem, Agnethe Mathisen, Miriam Mjåset.

7. min. Fortsatt 0-0 på Nadderud. Medkila har hatt ballen mest de siste minuttene, men har ikke skapt noen sjanser.

10. min.Stor Medkilasjanse! Et løst skudd hadde retning mot keepers venstre hjørne som hun akkurat fikk fistlet til hjørnespark som det ikke ble noe av. Stabæk har omtrent ikke vært over midtbanen de sist fem minuttene.

Gjestene fra nord imponerer det første kvarteret av kampen mot seriefavoritten. Stabæk har vært tannløse fremover på banen og har ikke produsert farligheter så langt i kampen.

16. min. Kjempesjanse for Medkila. En glipp i Stabækforsvaret sørger for at Miriam Mjåseth kommer alene igjennom mot hjemmelagets målvakt, men en mesterlig benparade hindrer at det står 1-0 til Medkila. Den var stor!!!

19. min. Hjemmelagets første store mulighet. Får stå markert på ni meters hold, men skuddet er svakt og Hanne Larsen redder uten problemer.

21. min Corner til Stabæk. Nikkes over mål.

Halvspilt 1. omgang. Hjemmelaget har kommet langt mer med i kampen de siste minuttene, men det er utvilsomt Medkila som har vært det førende laget de første 23 minuttene.

24. min. Stabæk fosser frem langs høyresiden, får lagt inn et hardt flatt innlegg som Hanne Larsen er fint nede og snapper.

25. min. Medkila kommer til en avslutning innenfor sekstenmeteren, men skuddet blir som en lompe å regne, og reddes enkelt av hjemmelagets målvakt.

28.min. MÅL 1-0. Stabæk tar ledelsen etter en skåring med hodet fra deres spiller nummer syv som får stå umarkert på syv meters hold og styre ballen enkelt i nettet. Litt mot spillets gang, selv om vertene har vært langt mer med de siste 5-10 minuttene.