Kråkeboller skapte en havørken - men synderen var trolig overfiske

I en artikkel på Havforskningsinstituttets hjemmeside kombinerer de ny kunnskap med gamle tall. Rundt 1970 startet en masseoppblomstring av kråkeboller i Nord-Norge og Midt-Norge. På menyen stod favoritten; tare. I årene som kom ble 2000 kvadratkilometer tareskog beitet ned. Konsekvensene ble store og har vart i flere tiår. Tilbake står en marin ørken – et rikt matfat og oppvekstområder for yngel er vekk. Og ingen vet hvorfor. Helt til nå.

Det er forskerne Kjell Magnus Norderhaug og Even Moland som ville komme til bunns i mysteriet. De har utgitt en rekke artikler om tareskog og hva fiske kan gjøre med økosystemet. De vet at når ett nivå i økosystemet forsvinner, får det ofte konsekvenser for andre nivåer også.

Svaret fant de i statistikk fra Fiskeridirektoratet på leveranser fra norske fiskebåter fra 50-tallet frem til i dag. Ved å kombinere funnene med ny kunnskap om fiskebestanders sårbarhet, har de kommet frem til konklusjonen.

- Overfiske førte til at de store rovfiskene som spiste kråkeboller, ble færre. Dermed fikk kråkebollene meske seg i fred på tarestilkene og slik skape en marin ørken, sier Norderhaug i artikkelen.

Samtidig gjennomgikk nøkkelarten steinbit et statusskifte. Fra å ha blitt sett på som ufisk, ble den en populær matfisk fra midten av 1960-tallet. Prisene steg, og fisket ble plutselig attraktivt. Steinbit er storkonsumenter av kråkeboller.