Tjeldsundbrua sikres

nyheter

Ifølge byggeleder bruvedlikehold i Statens vegvesen Troms, Matthias Bardosen, byttes det samtidig til en større brufuge for å bedre tåle bevegelsene som oppstår på brua ved ulike værforhold.

– Denne uka foregår arbeidene med brufugingen i det ene kjørefeltet, mens det andre kjørefeltet tas neste uke. Når begge brufugene er montert vil vår entreprenør Visinor Rehab AS utbedre og tilpasse ny overgangsterskel på denne fugen. Totalt forventer vi at hele prosessen vil ta tre uker.

– Slik brufugene har vært til nå har de ikke vært helt ufarlige for syklister og MC- førere dersom man ikke har vært oppmerksomme ved passering over disse. For biler og større kjøretøyer har de ikke utgjort noen større ulemper, forteller Bardosen.

Trafikkavviklingen vil i denne perioden skje gjennom lysregulering, ifølge Bardosen. Ved større trafikkmengder vil det også i noen tidsrom være manuell dirigering på stedet.

– Men så lenge dette arbeidet pågår må bilistene ta høyde for noe ventetid ved de passeringspunktene, sier Bardosen