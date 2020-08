nyheter

Varehussjef André Haukebøe Windstad forklarer at det er gjort en totalvurdering av åpningstiden til varehuset, og det er kommet frem til at butikken nå vil stenge klokken 22, i stedet for klokken 23.

– Vi ser at timen mellom klokken 22 og 23 ikke er lønnsom for oss, så vi ser ingen grunn til å ha åpent da, sier han.