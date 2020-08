Tregere elbilsalg i Norge

nyheter

- Vi burde passert 50 prosent markedsandel med god margin, sier Unni Berge, kommunikasjonsleder i Norsk elbilforening i en pressemelding. Elbilforeningen mener andelen elbiler i nybilsalget bør nærme seg 60 prosent ved årets slutt dersom Stortingets mål om hundre prosent nullutslipp i nybilsalget skal oppfylles i 2025. Etter et godt første kvartal, hvor elbilandelen var over 50 prosent, drar de siste månedene andelen så langt i år ned til 47,7 prosent.

- Norge er landet i verden med desidert flest elbiler per innbygger, men målsetningene framover er ambisiøse. Skal vi nå målet om 100 prosent elektrisk nybilsalg i 2025, må både salgstallene opp og utbyggingen av hurtigladere holde tritt med antallet elbiler på veiene, mener Berge.

Nær halvparten av elbilister på ferie med elbilen i sommer

Nesten halvparten av norske elbilister har oppgitt planer om elbilferie i sommer og med rundt 300 000 elbiler på veiene ble dette en stresstest av hurtigladenettverket. Elbilforeningen har fått en del meldinger fra frustrerte elbilister om lange ladekøer i juli.

– For at alle skal velge elbil må lading gjøres enkelt og tilgjengelig. Det må bli like enkelt å hurtiglade som å fylle bensin og diesel. Dit er det et stykke igjen, viser erfaringene fra årets sommer med rekordmange elbiler på veiene.

Norsk elbilforening mener det må bygges ladestasjoner for hver 50. kilometer langs fylkesveiene og store ladeparker med minst 50 hurtigladere for hver 150. kilometer langs hovedveinettet i Norge, for å minske køene. I distriktene må staten sikre utbygging der det ennå ikke er lønnsomt å drifte hurtigladere.

Fortsatt høyt salg av ladbare hybridbiler

Til tross for at salget av alle nye biler har gått ned hittil i år, har det blitt solgt langt flere ladbare hydbridbiler sammenlignet med fjoråret. Hittil i år er andelen på 20,8 prosent.

– Det er på tide å skjerpe miljøprofilen i engangsavgiften for ladbare hybrider slik at de ikke konkurrerer ut nullutslippsbilene. Det er på tide å gå fra lav- til nullutslipp i nybilsalget for at Norge skal innfri klimamålene vi har satt oss, mener Unni Berge.