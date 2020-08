nyheter

Harstadmannen i 20-årene ble stanset i Ervika 4. juni i år. Målingen fra politiet viste at han holdt en fart av 92 km/t i 50-sonen. Han hadde i tillegg en passasjer på sykkelen.

I Trondenes tingrett la han alle kort på bordet, og saken gikk som en tilståelsesdom. Han innrømmet at han var klar over fartsgrensen på stedet, og bestred heller ikke måleresultatet. Bakgrunnen for kjøreturen var at han skulle kjøre en kamerat hjem.