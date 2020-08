Hurtigruten iverksetter gransking av smitteutbruddet.

nyheter

Hurtigruten besluttet mandag morgen å inntil videre stanse alle seilinger med ekspedisjonscruiseskipene MS Roald Amundsen, MS Fridtjof Nansen og MS Spitsbergen både i og utenfor norsk farvann.

- Vi har gjort feil og vi har sviktet i denne saken. Vi mente vi var klare til å starte ekspedisjonscruise og at vi var godt forberedte. Den foreløpige gjennomgangen av det som har skjedd på MS Roald Amundsen viser flere avvik fra prosedyrene våre, sier konsernsjef i Hurtigruten, Daniel Skjeldam.

– Det er ikke godt nok. Det har skapt en krevende og alvorlig situasjon. Til våre gjester, ansatte og alle som er glad i Hurtigruten, vil jeg beklage dette, sier Skjeldam.

Ekstern granskning

Mandag ettermiddag inviterte Skjeldam til pressekonferanse i Oslo for å snakke om hva som har skjedd rundt smitteutbruddet på ekspedisjonscruiseskipet.

- Karantenereglene for utenlandsk mannskap på ekspedisjonscruisene har ikke vært håndtert på en tilfredsstillende måte. Vi vet at råd og anbefalinger fra Folkehelseinstituttet ikke er videreformidlet til de hos oss som er ansvarlige for å fatte beslutninger. Dette har ført til at vi har fattet feil beslutninger, og det har ført til at vi ikke har hatt en god eller åpen nok kommunikasjon, sier Skjeldam.

- Hadde våre egne prosedyrer blitt fulgt, så hadde vi trolig ikke fått smitte om bord, selv om det ikke finnes garantier. Vi hadde trolig informert gjestene onsdag kveld. Og vi hadde ikke sluppet gjestene i land på fredag. Dette er ikke godt nok, og det er mitt ansvar som øverste leder, sier han. Selskapet har nå engasjert DNV GL for en ekstern gjennomgang av hendelsen, prosedyrene i Hurtigruten og hvordan de blir fulgt.

- Vi har de siste årene bygget en kultur i Hurtigruten hvor vi skal være lengst fremme i verden. Det skal vi være på bærekraft og sikkerhet, men det skal vi også være på trygghet i en verden som opplever en pandemi. Det har vi ikke klart å etterleve i denne situasjonen. Granskingen skal hjelpe oss med å forstå hva som har skjedd og hvordan vi kan sikre at dette ikke skjer igjen, sier Skjeldam.

- I tillegg har både politiet og andre myndigheter satt i gang etterforskning og undersøkelser. Det er bra – og vil ytterligere belyse, komme til bunns i, og hjelpe både oss og andre med det som er viktig; Bli bedre, unngå at noe slik kan skje igjen, sier han.

Tar ansvar

Hovedfokuset til Hurtigruten er fortsatt å ta vare på gjester og ansatte som er rammet. Alle de 158 ansatte om bord har blitt testet. 36 har testet positivt.5 gjester har testet positivt, mens et stort antall så langt har testet negativt.

- Vi har hatt et godt og effektivt samarbeid med blant annet FHI, Tromsø kommune og ulike lokale myndigheter. Det har betydd mye for å ta vare på og følge opp alle som er berørt, sier Skjeldam.

Det er uklart når det vil være aktuelt å starte opp igjen med ekspedisjonscruise. Hurtigrutens rutetrafikk mellom Bergen og Kirkenes påvirkes ikke, fordi den er grunnleggende annerledes og det ikke er noe som tyder på at prosedyrer er brutt her. Mannskapene om bord er i stor grad norske, eller har eventuelt hatt karantene. Regjeringens innstramming i reglene for cruise er heller ikke ment å påvirke kystruten.

- At smitten øker i samfunnet, stiller ekstra strenge krav til alle oss som driver virksomhet på tvers av landegrenser. Og spesielt oss i internasjonalt reiseliv. Vi har et stort ansvar for å gjøre alt riktig. Om vi ikke kan gjøre alt hundre prosent riktig, så skal ikke Hurtigruten gjøre det nå. Det tar vi konsekvensen av når to ekspedisjonscruiseskipene som er i drift, legges til kai når cruisene avsluttes i løpet av de neste få dagene, sier Skjeldam.