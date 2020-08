Har fått nye eiere

nyheter

Fra 1. august ble Specsavers overtatt av Marianne Hammer Walseth og Kenneth Mikalsen, skriver de to i en pressemelding.

Kenneth er Harstadgutt og har vært optiker siden 2001. Han har jobbet i Synsam og hos Drecker Optikk siden han ble ferdigutdannet. Kenneth har jobbet allsidig med alle slags synsproblemer, og har samarbeidet mye med hjelpemiddelsentralen. Han har også tatt mange forundersøkelser og etterkontroller ved øyeoperasjoner. Kenneth har vært butikksjef på Synsam Harstad Bertheus i 14 år, tidligere Lars Holte og Drecker Optikk.

Marianne er innflyttet trønder, og kom til Harstad pga Kenneth for ti år siden. Hun har jobbet som optiker, butikksjef og regionssjef i 16 år, i Synsam og Drecker Optikk, samt vært klinikkleder på Memira. Marianne har en mastergrad i Organisasjon og Ledelse, og har hatt hovedansvaret for drift og personalutvikling i Synsams butikker i Nord Norge de siste 8 årene. I tillegg har hun vært fagansvarlig i Synsam Norge. Hun lever og ånder for velsmurt butikkdrift, fornøyde ansatte og kunder!