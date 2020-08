Skal vi snakke litt om mat?

nyheter

Som vi lengtet til å dra på campingferie hele våren, og når sommeren kom var ferien gjort på et svint. Ferien var preget av mye kjøring, mye god mat, altfor mye godteri, litt utslitte småbarnsforeldre, og lite rutiner. Etter to uker på veien kunne vi ikke vente til vi kom hjem. Hjem til rutiner, en god seng, mye plass og ordentlig mat. La oss snakke litt om mat, og klima.

I ferien har vi tydd til litt kjappe løsninger på matfronten. Jeg vet at mange tyr til kjappe løsninger i hverdagen også. Og det er jo så himla enkelt. Ultraprosessert mat i form av Toroposer og ferdigretter som kommer rett fra frysedisken. Smoothieposer til ungene som er så nedkokt at de omtrent inneholder kun sukker. Ferdiggrøt tilsatt jern til babyen, for de trenger jo jern! Vi blir rundlurt som forbrukere til å tro at alt dette er sunt. 30 prosent mindre sukker her, og 20 prosent mindre salt der. Emballasjen er av resirkulerbar plast, og alt er bare fryd og gammen – tror vi.

Jeg ser på en serie på Netflix for tiden som heter «Down to earth with Zac Efron». I en av episodene er de på Sardinia i Italia. Folkene der blir så gamle, og mange av dem passerer godt over 100 år. Forskerne der har funnet ut at mye har å gjøre med maten de spiser. De har levd på ren mat hele sin tid. Grønnsaker og korn er dyrket lokalt, og maten lages hjemme fra bunnen av. Slik det er ment at man skal lage den, og slik det er ment at man skal spise den.

Det viser seg at ingen av hundreåringene har gått på lavkarbodiett, eller noen annen form for diett. De har rett og slett bare spist ren mat. Tenk at det kan være så enkelt å leve sunt! Alt du trenger er grønnsaker, frukt, kjøtt og fisk.

Nå er det jo ikke sånn at vi bor i Italia, eller at vi har flust med eksotiske frukt- og grønnsaker som vokser her. Men vi bor i Nord-Norge, og folk gror både poteter, gulrøtter, kålrot, salat og jordbær. Og skogen bugner over av sopp og bær. For miljøet, bøndene og ikke minst kroppen sin del bør vi bli flinkere til å kjøpe den lokale maten som produseres her. Og vi bør droppe å kjøpe butikkens ultraprosesserte mat som er produsert i både Asia og Afrika. Internettet er fullt av oppskrifter på mat som kan lages av det vi produserer og finner i Nord-Norge.

Kan vi ikke prøve å droppe alle kostholdsråd som står på VG for å komme i sommerkroppen 2021, og heller bli flinkere på å lage mat hjemme? Naboen har helt sikkert rabarbra som du kan få plukke, og skogen er åpen for den som vil ha bær (helt gratis). Tar du en kjøretur til Kvæfjord finner du poteter og grønnsaker til vinteren, og der er det jaggu meg mange plasser du kan kjøpe lokalt kjøtt også. Tar du en tur til Kilbotn får du kjøpt egg. Om du ikke er helt der enda, kan du i alle fall sjekke hvor maten du kjøper er produsert.

Man tenker ofte at man ikke kan gjøre en forskjell, men om alle gjør litt – så er vi langt på vei. Både mot et bedre miljø, og en bedre helse!