Koronaen stopper ikke Tårstad-dagen

Etter å ha invitert til Tårstad-dagen 18 ganger tidligere, ville ikke arrangørene la seg stoppe av pandemien. De har brukt sine kreative evner for å finne en løsning, og nå mener de å ha funnet svaret.

Drive-in

På de mest folkerike arrangementene har bortimot ett tusen personer besøkt Bygdehuset Solbakken og området rundt, men i år er dette ikke mulig.

Birgitte Rørvik Bruun, som er en av ildsjelene i arbeidet med å få presentert landbruksbygda Tårstad, forteller at de nå har en løsning som de mener både tilfredsstiller publikum og de strenge smittevernhensynene.

- Nå er det endelig klart. Det blir Tårstad-dag lørdag 22. august, den 19. Tårstad-dagen i rekka. Vi har kokt i hop et forslag og fått tommel opp fra kommuneoverlegen til å lage en "drive-in-utgave" av Tårstad-dagen. Der satser vi på tre ting: Boder, loddsalg og pøbb-kveld. Startpunktet blir ved parkeringsplassen ved Evenes kirke for dem som kommer fra E10, og ved Evenes prestegård for dem som kommer fra Liland. Der ønsker vi velkommen og deler ut informasjon om drive-in-Tårstad-dagen og våre smitteverntiltak. Besøkende kan komme kjørende, syklende eller gående. Vi skilter ved Breistrand om at alle som skal til Tårstad-dagen må komme ned ved Evenes kirke.





Smittevernreglene overholdes





På turen fra Evenes til Skar vil det være boder ved avkjørsler, rundkjøringer og snuplasser langs veien, forteller Birgitte.

- Det blir et begrenset antall boder på hvert stopp, og vaktene våre vil dirigere trafikken og begrense hvor mange besøkende som kan stoppe samtidig. Hver bod skal følge smittevernreglene med håndsprit, overflatespriting og kontantløs betaling. Utenfor Bygdehuset blir det drive-in matservering med en enkel meny. Man bestiller og betaler ved ankomst og får mat og drikke utlevert ved neste stopp. Folk kan velge mellom å sitte og spise i bilene eller ved våre rastebenker. Her vil det også være smittevernregler og vakter. Besøkende kan benytte toalettene inne på Bygdehuset, og i tillegg blir det også festivaltoaletter ved flere av bod-stoppene.

Lotterier og møsbrøm-lefser





Lotteriene er alltid viktig på Tårstad-dagen, og slik blir det i år også.

- Vi kjører på med to lotterier. Det ene blir som det vanlige Tårstad-daglotteriet med masse premier, mens det andre blir en erstatning for Timeslotteriet med store premier som ikke kan sendes.

Om kvelden blir det pøbb-kveld for våre frivillige. Så nå må de som har noe å selge, hive seg rundt og bestille bod, og publikum må sette av denne lørdagen for å oppleve en helt unik Tårstad-dag. For spesielt interesserte kan vi opplyse at det blir salg av møsbrøm-lefser i år også.