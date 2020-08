nyheter

-For vår del har det vært en fantastisk sommer med mye folk innom, også tilreisende som har brukt en god del tid her i regionen og ikke bare hatt et stopp på veien, sier butikksjef Beate Tande på Parabolflua.

-Bobilcamp midt i sentrum har ført til at mange av dem kommer og handler mer for turer i nærområdet, enten på fjellet eller fisketurer. De som kommer innom kjøper alt mulig, og det er alt fra surfebrett via turutstyr til fiskeutstyr, sier hun