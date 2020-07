Feirer ett år og ser lyst på fremtiden

nyheter

Vi har møtt eierne av Gois Restaurant og Cocktailbar, Ragnhild og Espen Strøm-Willumsen og Roger og Goi Uttakleiv.

Det hele begynte en normal ettermiddag på verandaen der naboene satt og pratet. Goi, som var arbeidsledig på dette tidspunktet, ønsket å finne jobb og hadde drømt om å åpne en restaurant. De andre var giret på ideen, og sammen lagde de Gois Restaurant og Cocktailbar. Lørdag feirer restauranten ett år.

Dyktig på kjøkkenet

-Goi er virkelig dyktig på kjøkkenet, og det er hun er som er dronninga av thailandsk mat. Hun jobber hardt og har lidenskap for det hun driver med, forteller ektemannen Roger Uttakleiv stolt.

Ragnhild forteller at ingen av dem hadde restauranterfaring fra før, og det vært en lærerik opplevelse.

- Vi fokuserer på autentisk thailandsk mat. Ingenting er fornorsket. Vi har også cocktailer fra Thailand som er veldig fargerike og med fruktsmaker, forteller Ragnhild.



I sommer har de som en del av SommerHarstad satt opp et telt i sentrum der de serverer mat. Det har vært en suksess, og de får stadig markedsført seg til nye kunder via teltet.

Tenkte nytt

Da koronaen kom, endret ting seg. Vi måtte umiddelbart tenke nytt og finne ut hvordan vi kunne komme best mulig ut av situasjonen. Vi valgte å ha gratis bringing av take away-mat. Dette var vellykket, forteller Espen.

Eierne forteller at første året har vært tøft til tider med mye å sette seg inn i. Men de ser lyst på fremtiden.

- Vi har en del spennende fremtidsplaner som vi ikke kan røpe per nå, forteller de.

Les også

Sommerteltsuksess på torvet Tre uker med sommertelt på torvet har ifølge Roger Uttakleiv gitt blod på tann

Nærmer seg åpning av sommerrestauranten Tirsdag ettermiddag dukket teltet som skal bli en uterestaurant opp på torget.