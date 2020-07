Sommeren var bedre i fjor

nyheter

Skal vi tro værstatistikkene klimaforsker Hanne Heiberg ved klimavakten hos Meteorologisk Institutt i Oslo legger frem har juli i år hatt langt mer nedbør enn i fjor, og har i tillegg en middeltemperatur som ligger 0,5 grader under juli i fjor, men en halv grad over normal middeltemperatur for samme måned .

134 prosent av normalen

– Vi har naturligvis registrert at været i Nord- Norge har vært bra så langt i sommer, men temperaturmessig har den ikke vært blant de varmeste og heller ikke blant de kaldeste. Dersom vi ser på målinger gjort ved den lokale målestasjonen ved Harstad stadion viser den at nedbørsmengden i Harstad for juli så langt ligger på 71 millimeter, som er 134 prosent av normalen for juli som er på 54 millimeter. Til sammenligning falt det kun 10 millimeter nedbør i Harstad i juli 2019, sier Heiberg. Med andre ord har det falt mer enn syv ganger så mye regn hittil i juli sammenlignet med fjorårets måned.