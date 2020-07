Her er Seljestadveien nå forkjørs–skiltet

nyheter

Ved krysset Seljestadvegen-Tunneset er det nå kommet opp skilt som viser at trafikken på Seljestadvegen retning sentrum har forkjørsrett. Det samme skiltet er nå kommet opp ved inn/utkjøringen i Krokveien ved Coop Extra på Seljestad. Der kjørende langs Seljestadvegen tidligere hadde vikeplikt for all trafikk som kom ut fra Krokveien, har nå all trafikk på Seljestadvegen retning sentrum nå forkjørsrett. All annen trafikk i begge retninger langs Seljestadvegen har fortsatt vikeplikt fra høyre.