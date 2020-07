nyheter

Da de ventet deres femte i barneflokken ble Wenche og Jan Richard spurt om de ville være med på svangerskapskurs.

– Helsesøstera presiserte at det ikke var for at vi skulle lære noe, men for å vise de andre på kurset at det gikk an å få mer enn ett eller to barn, smiler Wenche Grønbech.