- I Harstad finner vi roen

Her ser vi familien Sørlie som besår av Johan (9), Anne Britt, Gustav Sørlie (6), som opprinnelig er fra Bærum, men liker seg godt på ferie i nord.

- Vi har familie i Kasfjord, så det er fint å være her. I sommer har vi vært på noen toppturer og på sjøen og fisket sei, sier Anne Britt.

Johan er glad i gaming på Nintendo Switch å liker spill som Zelda breath of the wild, Donkey Kong Country: Tropical Freeze. Han har også lyst å skaffe seg spillet Animal Crossing New Horizons.

-Bortsett fra å spille liker jeg å være ute med vennene mine, jeg bader også av og til, men det er best når det er varmt i vannet, forteller Johan.

Broren Gustav liker også å spille.

- Jeg liker også å være med venner og å spille fotball, det er gøy, forteller Gustav.

Anne Britt er glad i å gå turer, fiske og å være i byen. Et av høydepunktene med Harstad turen var at hun så et reinsdyr plutselig i hagen og ble veldig overrasket over det.

Joost Merks fra Nederland er på ferie for å dra i en bursdag han ble invitert i som var i Harstad. Han syns det er godt med fint vær på ferien.

-Om sommeren liker jeg å være ute i båt, spesielt her i Norge. Det er så fantastisk flott utsikt her, med fjell og natur. Men det er varmere i Nederland, sier Merks.

Håvard Haugen og broren Marius Haugen er fra Skien og er også på ferie i Harstad.-Nord-Norge fortjener litt godt vær syns jeg, sier Marius.Brødrene er enig i at det beste om sommeren er å være i båt og fiske.- Man finner liksom en egen ro og kommer litt bort fra hverdagsmaset, forteller Håvard.