Leder for samferdselsutvalget Geir Jacobsen ønsker en utbedring av denne strekningen.

-Dette viser igjen det store behovet som ligger der for oppgradering og utbedring av veistrekningen som var planlagt gjort med byggingen av Seglstein tunnelen. Man undres jo over hva som skal til for at den nye fylkesråden for samferdsel skal se det reelle behovet for oppgradering som er der, forrige fylkesråd så helt klart behovet, sier Jacobsen.