Et steinras har forekommet ved Seglsteinberget på Ibestad kommune. Det er en stor steinblokk som har rast ut, og som ligger midt i veien etter avkjøringen fra Sørvik over Seglstein. Fylkesvei 848 har følgelig blitt stengt inntil videre. Vegvesenet kom med denne trafikkmeldingen klokken 08.38 søndag morgen.

- De store steinblokkene er et forsvarsel på hva som kan komme. Det viser det store behovet som foreligger for oppdragering og utbedringen av veistrekningen. Man undres jo hva som skal til for at den nye fylkesråden for samferdsel skal se det reelle behovet for oppgradering som er på Ibestad. Det haster å oppgradere veiene, sier leder for samferdselsutvalget på Ibestad, Geir Jacobsen.

Jacobsen frykter at fremtidige steinras kan gå utover menneskeliv.

- Det er kun flaks og tilfeldigheter at det ikke kjørte en bil forbi. Det er trafikk på Ibestad hele tiden. På nattestid er det også trailere, ambulanse og taxisførere som kjører, og dermed nytter det ikke å betrygge seg med at dette skjedde på natterstid, sier han.

Samferdselsutvalgslederen mener det haster å sikre veiene på Ibestad bedre.

- Det er flere plasser hvor det ligger slike steiner og venter. Det er ikke ålreit å vite. Jeg bruker veien mye i forbindelse med jobb, og når fjellras forekommer skaper det usikkerhet. Dette steinraset viser at sikringsarbeidet er et akutt tilfelle som må bli tatt tak i med en gang, sier han.