Blodig slagsmål i Harstad

Natt til lørdag oppstod det er slagsmål utenfor et gatekjøkken i sentrum. Utrykningspolitiet kom seg raskt til stedet og fikk kontroll på partene, og samtidig ble partene bortvist fra sentrum.

- Det var flere personer som slåss i Strandgata, men det gikk forholdsvis rolig for seg. Politiet var på stedet i 04.20-tiden og fikk stoppet slagsmålet. Den ene personen skal ha slått først, og da skal en annen ha slått tilbake. Én person blødde fra fingeren og hevdet at han hadde blitt bitt, sier Eirik Kileng, operasjonsleder i politiet.

- Det var menn i slutten av tenårene og i begynnelsen av 20-årene som slåss. Vi har opprettet sak på ordensforstyrrelse, legger Kileng til.

Dette er de øvrige hendelsene i distriktet natt til lørdag:

Vesterålen: Det oppstod en brann i en fjøsbygning sent fredag kveld. Det var ingen dyr i bygningen da brannen oppstod. To timer etter at 110 Nordland meldte at de rykket ut til brannen, kunne Politiet i Nordland bekrefte at brannen var slukket. Bygningen ble imidlertid totalskadd.

Sortland: Politiet har avsluttet en fest som hadde kommet ut av en kontroll i en privatbolig i Sortland. Mange ungdommer ble bortvist fra stedet.

Nordreisa: Bevæpnet politi rykket natt til lørdag ut til en melding om knivstikking på et privat adresse i Sørkjosen. Det var ikke tale om en alvorlig personskade. Gjerningspersonen ble pågrepet da politiet ankom stedet.

Sortland: En bilist ble stanset av politiet på Sortland på morgenkvisten lørdag. Vedkommende er mistenkt for promillekjøring. Politiet har beslaglagt førerkortet og sikret bevis.