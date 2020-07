nyheter

– Vårt vakre land er i ferd med å bli gjengrodd, skriver Janne M. til Byrunden, og utdyper:

– Ser vi bort fra landskap hvor det holdes geiter, så vokser det over evne. Geitebønder (for eksempel «Den sorte gryte» i Vestbygda) skulle vært premiert! Det burde aldri vært planta grantrær nord for Saltfjellet. Grana hører ikke hjemme her i Troms og nordre Nordland, men hva kan gjøres med problemet? Noen forslag for å utrydde grana? Underskriftskampanje, spør Janne M.