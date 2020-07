Overveldet over bidrag til bursdagsinnsamling

nyheter

Caroline Buunk (32) kommer fra Harstad, er tidligere spiller på Medkila, og i 2011 og 2012 ble hun verdensmester i Marine femkamp.

Caroline er til daglig bosatt i Bergen sammen med sin mann og deres sønn Jakob. Hun har alltid ønsket å gi Jakob søsken, og juni 2019 ventet de en lillesøster. Fordi Jakob hadde lav fødselsvekt, fikk de tilbud om ekstra oppfølging av helsevesenet på svangerskap nummer to. Svangerskapet gikk som normalt med kvalme, tretthet og det som hører til, men på en ultralyd i uke 32, fikk de vite at fosteret hadde fått en hjerneblødning. Det var ingenting legene kunne gjøre for skaden hadde allerede skjedd, så svangerskapet måtte fortsette som planlagt. I uke 36 startet fødselen, og 28. mai kom Sunniva stille til verden. Hun var livløs, men legene tok umiddelbart hånd om henne og forsikret foreldrene om at hun pustet før hun ble sendt til barneklinikken på Haukeland. Der ble det mange dager med testing og undersøkelser av den lille jenta – Uvissheten rundt situasjonen føltes uutholdelig, sier Caroline Buunk.