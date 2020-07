Nå skjer det endelig noe med den nedslitte friluftscenen ved Laugen

nyheter

Nå tyder mye på at det skjer i løpet av forholdsvis kort tid. Det er faktisk ikke så enkelt å finne ut hvem som har ansvaret for å vedlikeholde området. På telefonisk kontakt med kommunen opplyste de at de var usikker, men mente det kunne være Harstad Kulturhus eller Sør-Troms Museum som hadde ansvaret.

– Vi har vært i dialog med Harstad kommune og det ser ut til at vi kan få noe til, kanskje til høsten, sier teknisk sjef på Kulturhuset, Manuel Piteira.

– Kulturskolen og vi har de siste to årene hatt dialog med kommunen for at noe skal bli gjort der, og nå ser det til at vi skal få det til, påpeker han.

Dette er et tradisjonsrikt område og har vært mange forestillinger her i regi av Festspillene i Nord-Norge, Harstad Kulturhus og Harstad Kulturskolen. Laugen var faktisk allerede i bruk fra 1973 og 1974, da sagaspillene ble spilt der under Festspillene.

Pilegrimsvandring på Trondenes "Trondenes til alle tider". Femte klasse på Berseng skole med pilegrimsvandring på Trondenes.

Bildene taler sitt eget språk om at her trenges det en skikkelig oppgradering, og nå ser det ut til at blir det gjort.